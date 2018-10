Das steckt dahinter "The Crown"-Star Claire Foy nimmt sich eine längere Auszeit

Nicht nur beruflich viel Veränderung

Seit 2016 war Foy in den ersten zwei Staffeln als Queen Elizabeth II. in der Netflix-Serie zu sehen. Dass sie für die Rolle engagiert wurde, habe ihr Leben deutlich geprägt: "'The Crown' hat mein Leben definitiv verändert. Du gewöhnst dich an den Verlauf deiner Karriere, aber diese Serie ist für mich explodiert und hat meine Sicht auf meinen Lebensunterhalt verändert."