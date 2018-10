Das steckt dahinter Lena Dunham schockt mit Foto aus dem Krankenhaus

Schauspielerin Lena Dunham (32, "Girls") lässt ihre Fans via Social Media stets an ihrer Krankengeschichte teilhaben. In einem neuen Beitrag auf Instagram hat sie nun preisgegeben, dass sie erneut operiert werden musste. Auf dem Foto, das die 32-Jährige gepostet hat, liegt sie in einem Krankenhausbett. Sie trägt ein weißes OP-Höschen und ein weißes Nachthemd mit dunklen Herzchen, das sie nach oben geschoben hat, so dass ihr nackter Bauch mit den Narben zu sehen ist. "Gestern hatte ich eine zweistündige Operation, um meinen linken Eierstock zu entfernen", schreibt Dunham.