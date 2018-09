Das starke Team, Wilsberg, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Edle Düfte

Poirot (David Suchet) begegnet auf einer Gartenausstellung der alten Dame Amelia Barrowby. Die beiden unterhalten sich kurz und sie schenkt ihm ein Samentütchen. Sie erwähnt jedoch nicht, dass sie Poirot einen Brief geschrieben hat, in dem sie ihn um seine Hilfe bittet. Als er den Brief später liest und Amelia Barrowby (Margery Mason) besuchen will, ist diese bereits tot. Er findet im Haus nur ihre Nichte Mary Delafontaine (Anne Stallybrass) mit ihrem Mann und die junge Russin Katrina Reiger (Cathrin Russell) vor. Schnell ist Poirot einem Verbrechen auf der Spur, und das leere Samentütchen erweist sich als wichtiger Hinweis zur Lösung.