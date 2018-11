Das sind seine Nachfolger Nach 25 Jahren: Ranga Yogeshwar hört bei der Wissens-Show "Quarks" auf

Die Sorge, der sympathische Fernsehmoderator könnte sich gänzlich aus dem TV-Geschäft zurückziehen, müssen sich seine Fans aber nicht machen: "Mein Abschied von 'Quarks' ist dabei kein Abschied vom WDR. Ich bleibe dem Westdeutschen Rundfunk weiterhin verbunden." So sei bereits ein Zweiteiler über "Künstliche Intelligenz" in der Mache, der im Frühjahr 2019 ausgestrahlt werden soll. Und auch "weitere gemeinsame Projekte" seien angedacht, so Yogeshwar.