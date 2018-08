Das sind die letzten Bewohner "Promi Big Brother": Cora Schumacher ist Überraschungskandidatin

Bisher machte SAT.1 ein großes Geheimnis um die Kandidaten der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother". Erst spät wurden die ersten neun von insgesamt zwölf Kandidaten bekannt gegeben. Während diese schon in den berühmten Container gezogen sind, sollen die drei restlichen Kandidaten in der Eröffnungsshow am Freitag, den 17. August, ab 20:15 Uhr dazukommen. Eigentlich sollten die drei Überraschungsgäste auch erst am Abend verraten werden, in einem Video auf der Senderhomepage sind die drei Mystery-Bewohner aber schon jetzt zu sehen.