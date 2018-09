Die Wasserwacht sucht derzeit dringend nach Nachwuchs, um für möglichst viel Sicherheit an den Seen sorgen zu können. Um Unglücke mit Kindern zu verhindern, appelliert der Pressesprecher der Kreiswasserwacht aber vor allem an die Eltern. Effenberger selbst arbeitet im Further Bad in Oberhaching. Seine Beobachtung ist, dass immer mehr Eltern ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen, wodurch zusätzliche Gefahrensituationen entstehen. Daher appelliert er: "Eltern, passt auf eure Kinder auf!"