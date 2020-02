Für viele "Let's Dance"-Fans war die Nachricht ein Schock: Zuschauerliebling und Dreifachsiegerin Ekaterina Leonova (32) wird nicht in der in Kürze startenden 13. Staffel über das Tanzparkett fegen. Der Sender RTL hat zudem auch das Aus für die beiden weiteren Profitänzer Katja Kalugina (26) und Evgeny Vinokurov (29) bekannt gegeben. Während bei Vinokurov davon gesprochen wird, dass sich der 29-Jährige in diesem Jahr auf andere Projekte konzentrieren will, fehlt bei den Damen jegliche Begründung für das Aus.