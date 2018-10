Das sagt er zum Serien-Aus Trotz Absetzung: "Luke Cage"-Star Mike Colter ist überglücklich

Wie nahe Freud und Leid beieinander liegen können, das zeigt Schauspieler Mike Colter (42) gerade auf seinem Instagram-Profil. Denn die Tatsache, dass seine Superhelden-Serie "Luke Cage" nach nur zwei Staffeln schon wieder abgesetzt wurde, hat nicht nur bei all den Fans der Marvel-Produktion für Entsetzen gesorgt, sondern selbstverständlich auch beim Hauptdarsteller selbst. "Luke Cage stand für mehr als bloße Unterhaltung", so Colter in seinem Post. Seine Figur habe "Zuschauer dazu angeregt, Normen zu hinterfragen" und sei ein "Held mit Fehlern, Stärken und alles dazwischen" gewesen.