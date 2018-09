Vielleicht handelte es sich also nur um ein Missverständnis, das nun aus der Welt geschafft wurde? Sara Ramirez tauchte zum ersten Mal in der zweiten Staffel von "Grey's Anatomy" als Dr. Calliope "Callie" Torres auf. Aus der Nebenrolle wurde in Staffel drei eine Hauptrolle. Bis zur zwölften Staffel blieb sie der Ärzteserie treu. Ein Comeback ihrer Figur würde Fans sicherlich freuen. Die 15. Staffel feiert in den USA am 27. September Premiere. Hierzulande strahlt ProSieben (mittwochs, 20:15 Uhr) die 14. Staffel aus.