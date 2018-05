Das sagt der Sender ZDF: "Wir bedauern Sascha Hehns Ausstieg beim 'Traumschiff'"

Am Neujahrstag 2014 schipperte Sascha Hehn als Nachfolger des im März verstorbenen Siegfried Rauch (1932-2018) zum ersten Mal in der Rolle des Kapitäns durch die Weltmeere - von 1981 bis 1991 spielte er in der Reihe bereits den Ersten Offizier. Pünktlich zum fünften Jahrestag wird nun wohl auch die letzte "Traumschiff"-Folge mit ihm zu sehen sein, denn: "Die bereits abgedrehten Filme 'Hawaii' und 'Japan' mit Sascha Hehn als Kapitän werden an Weihnachten 2018 und Neujahr 2019 zu sehen sein", bestätigte das ZDF.