Das sagt der Schauspieler Ian Ziering: Nie wieder Steve aus "Beverly Hills, 90210"?

Schauspieler Ian Ziering (54) kennen und lieben Fans seit den 1990er Jahren als Steve Sanders in der Kultserie "Beverly Hills, 90210". Auch die Horror-Reihe "Sharknado", in der er in allen sechs Filmen als Fin Shepard zu sehen ist, hat weltweit Kultstatus erreicht. Eine Tatsache, die den 54-Jährigen "sehr glücklich" macht, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt hat. "Als Schauspieler habe ich das Glück, verschiedene Charaktere zu spielen", schwärmt Ziering.