Das sagt das Unternehmen dazu Ärger um neue Sticker-Funktion: Nazi-Symbole bei WhatsApp!

Unter anderem mit Bildern von ein paar süßen Kaffeetassen und Dinos hat WhatsApp am 25. Oktober eine neue Sticker-Funktion für den beliebten Messenger vorgestellt. Das Feature solle "in den kommenden Wochen für Android und iPhone verfügbar sein", hieß es damals im offiziellen Blog. Die Funktion ist mittlerweile erschienen - und sorgt gleich für Aufsehen. Wie das Jüdische Forum bei Twitter teilte, nutzen Rechtsextreme das Feature, um Nazi-Symbole in Gruppenchats zu verbreiten - darunter auch Hakenkreuze, SS-Runen und Bilder von Adolf Hitler. Die Sticker werden von den Nutzern selbst erstellt.