Die Stadt habe durch den Grundsteuerhebesatz die Belastung für die Mieter selbst in der Hand, heißt es in dem Antrag. "Wir wollen, dass die Steuer um 15 bis 20 Prozent gesenkt wird", sagte Manuel Pretzl am Freitag der AZ. Nach seiner Berechnung würde das die Stadt etwa 50 Millionen Euro im Jahr kosten. "Für einen normalen Münchner Haushalt in einer Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung würde das eine Entlastung von 80 bis 100 Euro im Jahr bedeuten", sagte Pretzl.