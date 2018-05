Das rät sie ihrer Nachfolgerin "GNTM"-Siegerin Vanessa Fuchs: Darum wird Toni das Rennen machen

Wen kürt Heidi Klum (44) heute Abend zu "Germany's next Topmodel 2018"? Als große Favoritin geht die 18-jährige Toni ins Rennen. Auch Model Vanessa Fuchs (22) sieht die Schülerin ganz vorne. "Sie ist am erfrischendsten", schwärmt die "GNTM"-Siegerin von 2015 im Interview mit spot on news. Die 22-Jährige hat in den letzten Jahren hart an ihrer Karriere gearbeitet - mit Erfolg. Sie ist längst auch international unterwegs...