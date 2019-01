Das "Porzellan ist zerschlagen" Dschungelcamp 2019: Raufen sich Yotta und Töpperwien zusammen?

Gibt es eine Chance auf Versöhnung?

Dazu hat der Sender RTL die Begleiter der beiden Streithähne, namens Chris und Chris, befragt. Dschungel-Chef-Reporter Sebastian Tews (38) beleuchtete zunächst den Hintergrund des Streites. Die Männerfreundschaft der beiden war 2018 nach den Bränden in Kalifornien in die Brüche gegangen. Ein Spendenaufruf von Yotta, der nach Ansicht von Chris Töpperwien und seinem Begleiter Chris eigentlich keiner war, soll der Grund dafür gewesen sein. "Ich würde einmal sagen, das Porzellan ist weitestgehend zerschlagen", so der Begleiter von Töpperwien gegenüber RTL.