Das passierte wirklich zwischen ihnen Affäre mit Prinzessin Diana? Jetzt packt Bryan Adams aus

Bryan Adams (58, "Summer Of '69") hat verraten, wie seine Beziehung zu Prinzessin Diana (1961-1997) wirklich aussah. Der kanadische Sänger wurde vom Moderator in der TV-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" ausgefragt: Es gebe viele Gerüchte, so Cohen zu Adams, dass er mit Prinzessin Diana eine Affäre gehabt hätte: "Ihr Butler hat gesagt, dass er Sie immer in den Kensington Palast geschmuggelt hat. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Prinzessin Diana beschreiben?"