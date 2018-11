Das passierte in der neuen Folge "Die Höhle der Löwen": Das ist das "überflüssigste Produkt" der Show

Die Löwen sind sich einig: Keine Kohle für Kohle

Kohle für Kohle wollten die nächsten Investoren. Die Sandkastenfreunde Aaron Armah (36) und Jakob Hemmers (36) haben den Plan, die Grill-Branche aufzurütteln. Sie bieten die weltweit erste Biogrillkohle mit Biozertifizierung aus heimischen Wäldern an. 100.000 Euro wollten sie für zehn Prozent an ihrer Firma "Nero". Die Löwen waren sich am Ende einig: Kohle ist Kohle und wird immer einen Ausstoß haben, wenn man umweltbewusst sein will, grillt man besser mit Gas. Für die Kohle gab es am Ende keine Kohle.