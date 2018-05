Meghan trug eine weiße Robe von Designerin Stella McCartney (46). Dabei fiel das Augenmerk auf einen auffälligen Ring, der an Meghans rechtem Ringfinger deutlich zu erkennen war. Das aquamarine Schmuckstück gehörte einst Lady Diana (1961-1997), Harrys Mutter, die 1997 bei einem Autounfall in Paris starb. Harry wählte einen schicken, schwarzen Smoking.

Party-Gäste im Frogmore House: Hollywood ist da!

Charles wählte die Location aus, da das Anwesen auf dem Schlossgelände für Meghan und Harry eine besondere Bedeutung hat. Dort posierten sie im November 2017 für die offiziellen Verlobungsfotos. Nur 200 der 600 Kirchgäste waren von Charles gealden, darunter Herzogin Camilla, Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Edward und Ehefrau Gräfin Sophie sowie Brautmutter Doria Ragland. Auch Hollywood erhielt Einlass: George Clooney und seine Amal ebenso wie Meghans Freundin und Schauspielerin Priyanka Chopra, ihr "Suits"-Kollege Patrick J. Adams mit Frau Troian Bellisario Tennis-Ass Serena Williams und Promi-Stylistin Jessica Mulrone. Durch den Abend soll Late-Night-Talker James Cordon geführt haben.

Dinner und Party bei der Hochzeit von Harry und Meghan

Nach einem gesetzten Dinner (19 bis 22 Uhr) gab es um Mitternacht noch Ungesundes. Angeblich wurden Burger und Zuckerwatte serviert. An der Cocktailbar gab es alkoholische Drinks sowie Cocktails aus aller Welt. Angeblich gab es auch einen Cocktail namens "When Harry met Meghan" (zu Deutsch: "Als Harry Meghan traf"). Die rote Farbe des Getränks sei eine Anspielung auf Harrys Haare gewesen. Als DJ soll Sam Totolee für Stimmung auf der Tanzfläche gesorgt haben. Der kennt sich aus mit High-Society-Hochzeiten: Auch für Pippa Middleton mit James Matthews hatte er am 20. Mai 2017 an den Turntables gestanden.

Für Angestellte: Pizza-Lieferung ins Schloss

"Daily Mail" berichtet, dass gegen 19 Uhr mehrere Pizzen ins Schloss geliefert wurden. Sie waren vermutlich für die fleißigen Mitarbeiter gedacht, welche die letzten Wochen, aber auch am Hochzeitstag, vollen Körpereinsatz zeigten.

Zweiter Auftritt von Elton John

Bisher unbestätigt ist ein zweiter musikalischer Auftritt von Elton John. Wie "Daily Mail" berichtet, habe sich Harry in einem Moment plötzlich umgedreht und seine Gäste grinsend gefragt: "Kann irgendwer Klavier spielen?" Dann sei Sir Elton John erschienen und habe ein Medley seiner Hits "Your Song", "Tiny Dancer", "Circle Of Life" und "I'm Still Standing".

Hochzeitstanz mit Song von Whitney Houston

Meghan soll sich einen ganz besonderen "Happy Song", wie sie 2016 in einem Interview erzählte, beim Hochzeitstanz entschieden haben. Zu den Klängen von "I Wanna Dance With Somebody" von Soul-Diva Whitney Houston sollen Harry und Meghan laut "Telegraph" zum ersten Mal als Ehepaar getanzt haben.

Feuerwerk für Harry und Meghan

Gegen 23 Uhr gab es für fünf Minuten ein Mega-Feuerwerk für das Hochzeitspaar. Der Himmel über dem Frogmore House leuchtete in den schillerndsten Farben.