Happy End für April Kepner

Vorneweg sei gleich verraten: Weder Arizona noch April sind den Serientod gestorben. Eine Folge zuvor hatte es zunächst so ausgesehen, als würde April dieses nicht unübliche "Grey's Anatomy"-Schicksal ereilen. Doch sie überlebte und alle kamen mit dem Schrecken davon. Als Reaktion darauf hängte sie jedoch ihren Job am Grey Sloan Memorial an den Nagel. April behandelt nun Obdachlose in Seattle.