Das passiert mit Frank Underwood "House of Cards": Finaler Teaser zeigt das Schicksal von Kevin Spacey

Nachdem mehrere Männer Hauptdarsteller Kevin Spacey vorgeworfen haben, sie massiv sexuell bedrängt zu haben, machte "House of Cards"-Anbieter Netflix kurzen Prozess und schmiss ihn nach fünf Staffeln aus der Serie. Nach weitreichenden Änderungen am Skript der abschließenden Folgen werden sie am 2. November veröffentlicht (in Deutschland allerdings nicht bei Netflix, sondern auf Sky).