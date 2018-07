Das Netz reagiert empört Die Queen musste auf Donald Trump warten

Am Freitagnachmittag hat Queen Elizabeth II. (92) US-Präsident Donald Trump (72) und First Lady Melania Trump (48) auf Schloss Windsor empfangen. Doch bis es zum Händeschütteln kommen konnte, musste die Monarchin einige Zeit warten. Denn die Trumps verspäteten sich. Minutenlang stand die Queen in der Sonne vor dem Schloss - und das Netz reagierte empört!