Das Netz lacht über seinen Tippfehler Peinlich-Tweet: So viel hat J.K. Rowling noch nie über Trump gelacht

"Nachdem ich viele Bestseller geschrieben habe und ein wenig stolz auf meine Schreibfähigkeiten bin, sollte angemerkt werden", hieß es auf seinem Account, dass die "Fake News" ständig seine Tweets genau studierten und nach Fehlern suchten. Das zumindest wollte er schreiben. Doch anstatt "pore over", was so viel wie "genau studieren" bedeutet, schrieb Trump aber "pour over" ("darübergießen"). Eine Stunde später soll er diesen Tweet laut "Time" gelöscht und den Text noch einmal veröffentlicht haben, dieses Mal mit dem korrekten Wort. Da war ihm der Spott jedoch längst sicher.