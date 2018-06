Das Must-have im Kleiderschrank Der Modestar des Sommers: So wird der Jeansrock alltagstauglich

Wer im Sommer aus der Stadt flüchtet und sich an See oder in den Wald begibt, kann ebenfalls auf das It-Piece Jeansrock setzen. Ein weißes, graues oder schwarzes T-Shirt sind der perfekte Begleiter dazu! Birkenstock oder stylische Trekkingsandalen verleihen diesem Look etwas Rustikales, während ein lässiger Half Bun im Undone-Look die passende Frisur zum Outfit liefert.