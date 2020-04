Das moderne Schröpfen Cupping: Was kann die neue Faszienbehandlung?

Wer Schröpfen hört, denkt vermutlich unweigerlich an die alternative Behandlungsmethode mit gläsernen Schröpfköpfen und geröteter bis gar blutiger Haut. Nicht so Gabriele Kiesling ("Schmerzfrei durch Cupping"). Die Physiotherapie- und Faszien-Expertin klärt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news auf, dass die Behandlung von Schmerzen, das Lösen von Verspannungen und das Beheben von Bewegungseinschränkungen auch anders in Angriff genommen werden kann. Cupping heißt die Lösung.