Ist "Let's Dance" so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Barbara Meier: Auf jeden Fall. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß machen würde. Wenn ich einen Film drehe, dauert es Monate, bis ich das Ergebnis zu sehen bekomme - hier sehe ich es jeden Freitagabend. Das spornt mich total an. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so viel lachen würde. Das Kamerateam, Sergiu und ich sind eine richtig schöne Clique geworden und ich freue mich jeden Morgen auf das Training mit ihnen. Ein bisschen erinnert mich die intensive und kreative Arbeit an meine Zeit in New York an der Schauspielschule. Dort habe ich auch jeden Tag acht Stunden mit meinen Kollegen verbracht, bin immer wieder in neue Rollen geschlüpft und habe an meinen Emotionen gearbeitet. Hier ist das sehr ähnlich.