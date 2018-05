Das Mode-Event des Jahres Darum wird die MET Gala 2018 so besonders

Der erste Montag im Mai bringt auch in diesem Jahr wieder die angesagtesten Hollywood-Stars mit den großen Namen der Modewelt zusammen. Denn dann findet im New Yorker Metropolitan Museum of Art wie alljährlich die große Gala des Kostüminstituts - besser bekannt als Met Gala - statt. In diesem Jahr könnte das exklusive Event, das am 7. Mai um 16 Uhr (Ortszeit) startet, glamouröser werden als jemals zuvor. Das liegt vor allem an diesen Faktoren.