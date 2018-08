Das meinte sie wirklich Kendall Jenner sorgt in der Modelwelt für Aufregung

Blöd gelaufen für Kendall Jenner (22): Das erfolgreiche Model hat es sich in einem Interview mit einigen ihrer Kolleginnen verscherzt. Im Gespräch mit dem "Love"-Magazin erklärte sie unter anderem: "Schon von Beginn an waren wir super selektiv, welche Shows ich machen würde. Ich war nie eines jener Mädchen, die in einer Saison 30 Shows oder was für einen Scheiß auch immer machen." Dass das bei so einigen Fans und Kolleginnen nicht sonderlich gut ankam, ist wohl kaum verwunderlich.