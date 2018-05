Baschab über Ulreich: Er muss die Situation annehmen

Mit Erfolg könne "jeder Depp" ungehen, "die großen Persönlichkeiten lernen am meisten aus ihren Niederlagen", so Baschab. Er ist überzeugt: "Die Geschichte wird ihn noch stärker machen. Der Sven ist ein super Typ. Alle mögen ihn! Er ist bodenständig, nett, und er reagierte auch nicht abgehoben, als es bei den Bayern plötzlich so sensationell für ihn lief. Viele Sportler sind für solche Situationen anfällig, er war es nicht."