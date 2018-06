Das Londoner Model über Schönheit Cara Delevingne: "Modeln ist kein besonders tougher Job"

Apropos Lebensaufgabe. Das Altern gilt gemeinhin als natürlicher Feind der von der Jugendlichkeit besessenen Model-Branche. Cara Delevingne hat aber auch hier eine ganz andere Sicht der Dinge: "Ich verstehe nicht, warum wir uns immer an diese Altersnummer hängen. Ist es nicht egal, wie alt jemand ist? Wir alle erleben und lernen verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten in unserem Leben, mit oder von Jüngeren, Gleichaltrigen oder Älteren", sagt sie und kritisiert den "irrsinnigen Druck", immer genau wissen zu sollen, was man mit seinem Leben vorhabe. "Ich wusste nie, was ich wollte, nur was mir Spaß macht und was nicht."