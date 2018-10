Das Leben vor mir, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau, Comedyshow

"Sind Frauen schlauer als Männer?", "Wer hat Zuhause das Sagen? Mama oder Papa?" oder "Darf man als Frau auch aufs Männer-Klo gehen?". In Mario Barths neuer Show haben die Kleinen die Hosen an und erklären brutal ehrlich und urkomisch die wichtigsten Alltagsfragen. Dazu hat Mario im Vorfeld eine Umfrage mit 100 Grundschulkindern geführt, die Fragen zu verschiedenen Kategorien wie Liebe oder Beziehung gestellt bekommen haben. Noch bevor die Kids in den Einspielern zu Wort kommen, beraten sechs prominente Gäste über das mögliche Ergebnis der Befragung.