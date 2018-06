Das Land wankt Zwischen WM-Aus und Asyl-Zoff: Deutschland, eine Sommerdepression

Klar, Fußball ist Fußball. Aber das russische Fiasko passt zur latent angespannten Stimmung, irgendwie. 2018 geraten Gewissheiten ins Wanken. Merkel regiert seit 2005, Joachim Löw ist seit 2006 Bundestrainer. Beide eint eine ruhige Art, auch unter großem Druck. Aber auch Sturheit.

Merkel und Löw brauchen einen radikalen Kurswechsel

Sie kennen sich, Löw schaut auch gelegentlich im Kanzleramt vorbei. "Ich habe der Kanzlerin mal nebenbei gesagt, dass ich gerne Cordon bleu mag - mit Pommes oder Bratkartoffeln", sagte er in einem Interview. "Seitdem gibt es immer Cordon bleu mit Bratkartoffeln, wenn wir im Kanzleramt sind. Und der Koch macht das wirklich überragend."

Beide sind angezählt - und Merkel soll jetzt etwas wagen, was auch Löw nicht mag. Einen radikalen Kurswechsel. Einknicken vor der CSU und ihrem Chef, Innenminister Horst Seehofer. Grünes Licht geben für die Abweisung von schon in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen, auch wenn diese sie nicht zurücknehmen. Merkel mag Ordnung, das Einhalten von Verträgen, verlässliche Absprachen. Darauf gründet auch der Erfolg des europäischen Einigungsprojekts.

Das steht nun auf dem Spiel. "Da sind einige Schlafwandler unterwegs", sagt ein Mitglied der Koalition mit Blick auf das Buch des Historikers Christopher Clarke, der darin schildert, wie Europa 1914 plötzlich ungewollt in den Ersten Weltkrieg schlitterte. Klar, es gehe nicht um Krieg - aber um das Auflösen von Demokratie, Miteinander und gesellschaftlichem Kitt. Der aktuelle Konflikt Merkel-Seehofer ist für viele keine Sach-, sondern eine Machtfrage, eine Abrechnung mit der sogenannten Willkommenskultur, der Aufnahme von mehr als einer Million Flüchtlingen. "Wir haben das wohl alle falsch eingeschätzt", sagt ein Regierungsmitglied resignierend mit Blick auf den Herbst 2015.

Die Welt im Jahr 2018: Das Spalterische wird salonfähig

Die AfD wurde zum Sprachrohr enttäuschter Wähler, bestimmt inzwischen den Diskurs, das Handeln. In Europa gewinnen heute praktisch überall Populisten an Zulauf, mit US-Präsident Donald Trump wird Merkels Antityp zum Vorbild. Egoismus, Lügen, das Spalterische wird salonfähig.

Im politischen Berlin stoßen einige schon in Sommerlaune mit Champagner auf den baldigen Sturz Merkels an. Das Feindbild Nummer 1 der AfD. Seehofer sagt: "Ich kenne bei mir in der Partei niemand, der die Regierung gefährden will in Berlin." Ein Politiker einer anderen Partei meint dazu nur: "Ulbricht hat auch gesagt: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten."

Es sind Szenen einer zerrütteten Ehe, zwischen Deutschland-Fans und ihrer Nationalmannschaft, zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Ein besorgter Koalitionär meint, CDU und CSU würden den gleichen Fehler wie die SPD in den Monaten zuvor machen: Selbstbeschäftigung, statt jene Probleme anzugehen, die die Bürger wirklich betreffen, alles kreise um Flüchtlinge. "Jetzt machen die den gleichen Scheiß." Der einzige Gewinner des Spektakels werde doch am Ende die AfD sein.

"Die gute Nachricht: Es ist noch genug Bier da"

Einer, der gegen das Schlechtreden des Landes und der allgemeinen Lage ankämpft, ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Der SPD-Mann hat zum Hoffest geladen, just am Tag des Schicksalspiels gegen Südkorea. "Das ist eine der schwierigsten Reden in meiner politischen Laufbahn", sagt er direkt nach dem Schlusspfiff. "Die gute Nachricht: Es ist noch genug Bier da." Er komme ja aus Niedersachsen. "Wilhelm Busch hat mal gesagt: Wer Sorgen hat, hat auch Likör." Für die 80 Millionen Fußballexperten, die jetzt wüssten, wie es besser gehe, hat Heil einen Vorschlag: "Wir sollten einmal applaudieren für diese Mannschaft."

Heil betont, er wolle noch lange Minister bleiben. Aber mit Blick auf die Attacken der CSU meint er: "Vor Gericht, auf hoher See und bei der CSU ist man in Gottes Hand." Einige Fatalisten sehen das WM-Aus schon als Omen: Jetzt stürze auch Merkel - und mit ihr die ganze Regierung.

Deutschland scheidet erstmals in einer WM-Vorrunde aus - und wird politisch instabil. Das ist neu. Merkel und Löw, das stand bisher auch für "Wir schaffen das". Beide haben diesen Satz schon gebraucht. Merkel in Bezug auf die Flüchtlinge, Löw auf das Weiterkommen in Russland. Beide lagen sie irgendwie falsch.