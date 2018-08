Das Lalilu im Olympiapark Ferienspaß und große Show für die kleinen Münchner

Die Workshops reichen von Graffiti bis hin zu Akrobatik und Artistik. 150 Workshop-Leiter und 450 Ehrenamtler betreuen die Kinder. Diesbezüglich betont die Leiterin, dass "das Personal in ihren Bereichen ausgebildet ist und viel Erfahrung hat". In diesem Jahr rechnet Grohnert mit mehr als 3000 teilnehmenden Kindern. Einer von ihnen ist Moritz. Er ist neun Jahre alt und belegt einen Workshop zu "Stunt, Action und Parkour". Später möchte er aber lieber Trainer bei Lilalu als Stuntman werden. Der Bub ist insgesamt schon das fünfte Mal bei Lilalu und noch immer begeistert: "Alle Trainer sind total nett und ich habe auch schon viele Freunde hier gefunden." In den Herbstferien will er "sofort wiederkommen".