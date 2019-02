Lange Ponys werden durch Baby Bangs ersetzt

Während der Pony in den letzten Saisons am besten bis zu Augenbrauen ging und von lässigen Fransen geprägt war, feiern 2019 Baby Bangs ein Comeback. Auch bekannt als Mini-Pony oder Micro-Fringe endet der Pony weit über den Augenbrauen und lässt in etwa die Hälfte der Stirn frei, was für einen sehr markanten Look sorgt. Dabei kann er leicht fransig oder kompakt geschnitten werden. Man ahnt es - dieser Pony bedarf einiger Styling-Kniffe und ist nichts für feines Haar.