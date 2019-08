Das Kind kam schon im Juni Überraschung! Ex-"GZSZ"-Star Nadine Menz ist Mama geworden

Was sie so gemacht hat, als sie sich unbemerkt von der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte? "Die letzten Monate habe ich also meine Kugel vor mich hergeschoben und meine Bachelorarbeit geschrieben. Die Zeit nach der Geburt habe ich genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen", schreibt sie und verspricht gleichzeitig: "Ab jetzt werde ich hier wieder aktiver sein und freue mich sehr auf spannende Projekte vor der Kamera, sowie auf die neue Herausforderung hinter der Kamera."