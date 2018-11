Das kann sich doch keiner leisten! Nur für Superreiche: So viel kosten die teuersten Handys der Welt

Alessandro Savelli gründete 2011 eine Luxusfirma, deren Hauptsitz sich in Genf befindet. Seit 2013 werden in der Schweiz außergewöhnliche Smartphones in seinem Namen hergestellt, wie das Wirtschaftsmagazin "Forbes" 2015 berichtete. Diese sind speziell für Frauen gedacht und kommen in unterschiedlichsten Variationen daher. Demnach liege der Preis für das billigste Modell bei umgerechnet rund 7.500 Euro. Das Vorzeigegerät, eine limitierte Edition besetzt mit 75 Smaragden und 900 Diamanten, gebe es für etwa 146.000 Euro.