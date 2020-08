Zürich - Fifa-Präsident Gianni Infantino will nach Angaben von Karl-Heinz Rummenigge auch in diesem Jahr einen Weltfußballer küren. "Laut Aussage des Präsidenten der FIFA soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll. Das kann man sehr begrüßen", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in einem Interview des "kicker". Rummenigge hatte zuletzt ein Telefonat mit dem Schweizer zu dem Thema angekündigt.