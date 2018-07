Das Jawort naht Farmer Gerald und Anna: Der Hochzeit "steht nichts mehr im Wege"

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Gerald und Anna gibt sich in wenigen Tagen in Polen das Jawort. Lange war ungewiss, ob der Farmer aus Namibia selbstständig bei der Trauung gehen kann. Bei ihm wurde im Frühjahr 2018 das Guillain-Barré-Syndrom festgestellt. "Am Anfang waren die Prognosen sehr schlecht. Der Arzt hatte mir nur 30 Prozent Chancen gegeben, dass ich Ende des Jahres wieder laufen würde", sagte Gerald im Interview mit "RTL". Nun gibt er Entwarnung.