"Das ist schon echt böse" Jessica Paszka: Der Hautkrebs veränderte ihr Leben

Erstmals tauchte die gebürtige Essenerin in der vierten Staffel der RTL-Show "Der Bachelor" (2014) im TV auf. Aufsehen erregte sie dann wieder in der Show "Promi Big Brother" (2016, Sat.1). Dort konnte man ihr aber nicht nur beim Flirten oder Duschen zusehen, schon damals war der Hautkrebs Thema, als einer der anderen Kandidaten sie auf eine Narbe am Arm ansprach: "Das war eine Hautkrebs-Geschichte. Ich hatte drei Eingriffe an einer Stelle", offenbart Paszka...