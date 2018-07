Das ist ihr Beauty-Tipp Elle Macpherson: Mit 50 hat sie zugenommen

Das ehemalige Supermodel Elle Macpherson (54) bekam nicht umsonst den Spitznamen "The Body", nachdem die Australierin in den 1980er Jahren mit dem Modeln begann. Auch jetzt, mit 54 Jahren, ist sie noch ein echter Hingucker und ziert gerade das Cover von "New Beauty". In dem Interview mit dem Magazin verriet Macpherson aber auch, dass sich ihr Körper veränderte, als sie 50 wurde. Nicht nur ihre Haut habe sich trocken angefühlt.