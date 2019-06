München - Interessenskonflikte wird es für die Bayern-Basketballer beim Playoffhalbfinale gegen Rasta Vechta keine geben. "Bob Marley ist in meiner Playlist nicht vorhanden", verriet Kapitän Danilo Barthel vor dem Auftaktspiel der Best-of-five-Serie am Sonntag in München (18 Uhr/MagentaSport). Und auch bei Teamkollege Alex King trifft die Raggae-Ikone "nicht meinen Musikstil".