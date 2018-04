Auch in diesem Sommer? Der Stürmer soll mit seinem neuen Berater Pini Zahavi auf einen Wechsel drängen, doch Bayern blockt ab. "Die Wette nehme ich an, dass Robert in der nächsten Saison hundertprozentig bei Bayern spielen wird", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dem Kicker.

In der vergangenen Spielzeit fehlte Lewandowski gegen Real im Hinspiel verletzt, im Rückspiel lief er unter Schmerzen auf, erzielte einen Treffer. Diesmal ist er topfit (39 Tore in 43 Pflichtspielen). "Wir sind gut in Form und heiß", kündigte der Pole im Vereins-TV an: "Wir wollen unseren besten Fußball zeigen, die Fehler bei Real ausnutzen." Einen Wunsch formulierte Lewandowski für die beiden Partien noch. "Ich hoffe, dass Ronaldo kein Tor schießt", sagte er. Damit wäre auch Ronaldo-Fan Sandro Wagner glücklich.