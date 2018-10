Das ist der Grund dafür Felicity Huffman schließt ein "Desperate Housewives"-Revival aus

Wird es ein Revival für die Serie "Desperate Housewives" geben? Wenn es nach Schauspielerin Felicity Huffman (55) alias Lynette Scavo geht, dann nicht. Am Rande einer Veranstaltung in Beverly Hills erklärte sie im Gespräch mit "Entertainment Tonight": "Nein, es gibt keine Pläne für einen Reboot. Ich denke, wir haben alle möglichen Erzählstränge aufgebraucht." Die Serie werde eine "wertgeschätzte Erinnerung" bleiben, so sei es auf jeden Fall bei ihr.