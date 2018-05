"Fake Polizisten": So gehen die Täter vor

Die "falschen Polizisten" rufen bei ihren Opfern an und stellen sich professionell und sprachgewandt als Polizeibeamte oder andere behördlichen Vertreter vor. Mit einer Software manipulieren sie die Anzeige im Telefondisplay der Angerufenen, so dass dort die 110 zu sehen ist. Durch Wiederholung ihrer Anrufe bauen sie über Wochen ein starkes Vertrauensverhältnis zu ihren Opfern auf und bringen sie dann dazu, große Summen an Geld zu überweisen.