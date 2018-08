Das hilft wirklich Von Kokosöl bis Kurkuma: Drei Tipps für strahlend weiße Zähne

Professionelle Zahnreinigung

Natürlich muss man nicht auf die Wirkung der Hausmittel vertrauen. Wer ein bisschen in seine Zahngesundheit investieren möchte, sollte sich regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt gönnen. Das kostet zwar, zahlt sich aber langfristig aus. Zuhause gibt es aber ebenfalls ein paar Dinge zu beachten: drei Mal am Tag Zähne putzen (am besten nach jeder Mahlzeit), Zahnseide verwenden und Mundspülung benutzen.