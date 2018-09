Das Highlight der Verleihung Heiratsantrag bei den Emmys: Glenn Weiss stiehlt allen die Show

Regisseur Glenn Weiss (57) gewann bei den 70. Primetime Emmy Awards einen Preis in der Kategorie "Beste Regie einer Unterhaltungssendung" für seine Leitung der diesjährigen Oscar-Verleihung. Auf der Bühne sorgte er dann für einen ganz besonderen Moment. Nach einigen rührenden Dankesworten an seine Töchter und seine vor Kurzem verstorbene Mutter wandte er sich an seine Freundin Jan Svendsen, die im Publikum saß: "Du wunderst dich, warum ich dich nicht gerne 'meine Freundin' nenne? Weil ich dich 'meine Frau' nennen will." Das Publikum brach umgehend in tosenden Applaus aus.