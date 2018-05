"Das hat mich extrem erschüttert" Katja Studt: Dieter Wedel machte sie zum Kinderstar

Wie war es nach der Ausstrahlung des Dreiteilers in der Schule?

Studt: Erst haben wir in Köln gedreht und ein dreiviertel Jahr später war der große Part, für den wir einige Monate weg waren. Dass ich so lange zum Drehen weg war, war glaube ich viel spannender für meine Klassenkameraden als die Ausstrahlung selbst. Nach den Dreharbeiten haben sie mich viel gefragt und waren dann auch stolz, dass sie Hintergrundinformationen hatten. Was nach der Ausstrahlung ein bisschen komisch war, waren vollkommen fremde Menschen, die mich plötzlich gegrüßt haben. Da musste ich dann immer erstmal kurz überlegen, warum sie das machen. Ansonsten habe ich es meinen Eltern zu verdanken, dass mein Leben eigentlich genau so normal weiterging wie vorher.

Sie sind selbst Mutter von zwei Kindern. Wenn Ihre Töchter in Richtung Schauspielerei Ambitionen hätten, würden Sie dann also auch keinen Riegel vorschieben?

Studt: Ich würde niemals einen Riegel davorschieben, aber ich würde sie auch niemals drängen oder meine Beziehungen spielen lassen. Ich denke, dass die Kindheit so magisch und zauberhaft ist, und ein sicherer Kosmos sein sollte, in dem die Filmbranche eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn es sich aber durch Zufall ergeben sollte, was ich ja auch immer wieder sehe, würde ich es nicht verbieten. Das würde vermutlich keine Mutter machen. Wenn sie aber zum Beispiel ein Handwerk erlernen wollen, würde ich sie darin genauso unterstützen. Ich wünsche mir einfach, dass sie etwas finden, was sie erfüllt.