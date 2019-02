"Das große Promibacken" startet Axel Schulz: "Man muss pingelig sein"

Es wird wieder gerührt, geknetet und nach Herzenslust dekoriert: Zum dritten Mal stellen sich prominente Hobbybäcker in "Das große Promibacken" den harten Juroren-Aufgaben von Betty Schliephake-Burchardt (47) und Christian Hümbs (37). Auch der ehemalige Profiboxer Axel Schulz (50) stellt sich in der Sat.1-Show hinter den Backofen. Was ihn zur Teilnahme bewegt hat und was ihn beim Hantieren mit Mehl und Butter vor Probleme stellt, erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.