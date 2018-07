Das große AZ-Oppositionsinterview "Der Markt zahlt 20.000 Euro am Nockherberg"

Wie wollen Sie das machen?

AIWANGER: Durch Zuschüsse. Es sind doch häufig ganz kleine Probleme, zum Beispiel, dass die Entsorgung des Bauschutts so teuer ist. Früher hat man Sand und Ziegel in den Waldweg reingeräumt und das Holz verheizt. Heute ist der alte Balken Sondermüll. Wir müssen Wege finden, um Land und Bausubstanz wieder zu aktivieren. Wir sind keine Befürworter der massiven Nachverdichtung in München. Die Städter sagen doch schon: Selbst wenn das Wohnproblem in München gelöst würde, hast noch die Kinderkrippe, den Verkehrskollaps, den Supermarkt – das musst Du alles hinterherziehen. Wir können das Wohnproblem nur mit intelligenten Ansätzen auf dem Land lösen.

SCHULZE: Der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern in München hilft es nichts, wenn Du ihr sagst: Mein Programm hilft der Oma beim Entsorgen des Bauschutts.

AIWANGER: Doch, indirekt, weil ich die Konkurrenz für sie reduziere. Der, der mit ihr um den Wohnraum in München kämpft, sollte lieber in Landshut seinen Bauernhof besser nachnutzen.

SCHULZE: Wenn Dein Job und Dein Lebensmittelpunkt in der Stadt sind, ist das keine befriedigende Antwort. Dass wir prinzipiell gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern schaffen sollten, dass wir ein schnelles Internet brauchen, dass jemand, der freiberuflich ist, nicht in die Stadt zieht, ist klar. Es werden trotzdem weiter Leute in die Stadt ziehen.

AIWANGER: Natürlich, aber es dürfen nicht mehr so überdurchschnittlich viele sein.

SCHULZE: Das heißt aber doch, dass wir in einer boomenden Stadt wie München andere Wege gehen müssen: Genossenschaftlichen Wohnraum stärker fördern, sozialen Wohnungsbau vorantreiben, klug nachverdichten!

AIWANGER: Aber wenn wir bei zwei Millionen Menschen in München sind, ist der Kollaps an die Wand geschrieben.

Ist es nicht so, dass sich – gerade aus Münchner Perspektive – der politische Diskurs total entfernt hat vom Gefühl der Leute? Die meisten Menschen in dieser Stadt haben das Wohnungsproblem für sich gelöst und doch eher den Eindruck, dass dieses enorme Wachstum nicht mehr verträglich ist.

RINDERSPACHER: Die bayerische Wohnungsbaupolitik hat eine soziale Schieflage. Zwei Drittel aller Wohnungsbaugelder des Freistaats Bayern gehen in den ländlichen Raum zur Förderung von Doppelhaushälften und Einfamilienhäusern. Wir brauchen mehr Geschosswohnungsbau, insbesondere in den Ballungszentren. Also dort, wo das Wachstum existiert. Allein München wächst im Monat um 2300 Neubürger. Deshalb brauchen wir eine Umverlagerung der Fördergelder in den sozialen Wohnungsbau. 2017 haben wir dafür nur 87 Millionen Euro an Förderung durch den Freistaat gehabt – ein historischer Tiefststand in den letzten 30 Jahren. Außerdem müssen wir deutlich mehr Investitionsmittel dafür verwenden, bezahlbares Wohnen zu fördern, damit nicht nur Wohnungen für Araber und reiche Russen gebaut werden.