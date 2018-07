Das große AZ-Oppositions-Interview "Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für Pflegekräfte"

"Das Pflegegeld der CSU ist auf jeden Fall der falsche Ansatz"

SCHULZE: Menschen in Pflegeberufen müssen besser bezahlt werden. Und wir brauchen eine Pflegekammer, damit sie besser vertreten werden. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für die Pflegenden, mehr Kurzzeitpflegeplätze, Pflegestützpunkte – auch auf dem flachen Land. Und wenn ich im Fernsehen sehe, dass ein Geflüchteter hier die Möglichkeit hätte, eine Pflegeausbildung zu machen, aber keine Erlaubnis dafür bekommt, kann ich die CSU-Staatsregierung nur frontal angreifen: Sie muss endlich konsequent die 2+3-Regelung umsetzen, damit jeder, der einen Ausbildungsvertrag auf dem Tisch hat, auch die Erlaubnis bekommt.

RINDERSPACHER: Man darf an dieser Stelle, bei allen Unterschieden in der Opposition, auch mal die Gemeinsamkeiten hervorheben: Es ist ein gemeinsamer Erfolg von SPD, Freien Wählern und Bündnis-Grünen, dass die Pflegeausbildung kein Geld mehr kostet. Wir haben jahrelang an die CSU hingeredet, dass es der helle Wahnsinn ist, dass der Azubi in einem Mangelberuf auch noch Geld mitbringen muss. Was wir jetzt brauchen ist eine Personalbemessungsgrundlage in den Krankenhäusern, weil wir zu wenige Pflegekräfte haben, auch in den staatlichen Krankenhäusern. Das haben wir als SPD gerade auf den Weg gebracht und es wird in den Ausschüssen diskutiert.

HARTMANN: Das Pflegegeld der CSU ist für mich auf jeden Fall der falsche Ansatz. Das wird einmal im Jahr ausgeschüttet ab Pflegestufe zwei und kostet den Freistaat jedes Jahr 400 Millionen. Was wir brauchen, sind mehr Kurzzeitpflegeplätze und eine zentrale Datenbank, in der freie Plätze gelistet werden – um denen unter die Arme zu greifen, die selbst Angehörige pflegen. Das könnte man mit den 400 Millionen pro Jahr angehen. Um Chancengerechtigkeit zu schaffen, müssen wir Infrastruktur anbieten – auch im Pflegebereich.