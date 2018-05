Mit dieser Rolle könnte Schauspieler Thomas Unger (*1970) seinen Ruf als Frauenschwarm-Geheimtipp festigen. Allerdings war davon in Teil eins des Zweiteilers "Daheim in den Bergen" am vergangenen Freitag aber noch herzlich wenig zu sehen. Denn Georg Leitner zeichnete sich in der Geschichte um zwei verfeindete Familien in den Allgäuer Bergen vor allem durch Einsilbigkeit und Unfreundlichkeit aus. In der Fortsetzung, die das Erste am Freitag (11. Mai) um 20:15 Uhr ausstrahlt, ändert sich das aber - zumindest schon mal ein bisschen. Was Thomas Unger selbst von seinem grimmigen Alter Ego hält, erklärt er im Interview mit spot on news.